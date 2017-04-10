В 1 сезоне 16 серии сериала «Филфак» после поцелуя Лена начинает избегать Мишу. Слава и Боря пытаются избавиться от мышей в квартире, Женя продолжает соперничать с Гудковым за сердце Веры, а Соломонова вызывают в деканат из-за случайной петиции...
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