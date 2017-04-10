В 1 сезоне 2 серии сериала «Филфак» Миша затевает классную вечеринку, чтобы показаться крутым перед соседкой, но тусовка превращается в унылые посиделки. А Лена хочет забыться после расставания с помощью похода в клуб с лучшей подругой Вероникой.
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