В 1 сезоне 7 серии сериала «Филфак» Лена дает Соломонову неудачные уроки вождения, и теперь ребятам требуются деньги на ремонт машины физкультурника. Слава делает Наде милый подарок, а Женя хитростью пытается переспать с первокурсницей.
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