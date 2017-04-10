В 1 сезоне 7 серии сериала «Филфак» Лена дает Соломонову неудачные уроки вождения, и теперь ребятам требуются деньги на ремонт машины физкультурника. Слава делает Наде милый подарок, а Женя хитростью пытается переспать с первокурсницей.