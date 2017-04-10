В 1 сезоне 19 серии сериала «Филфак» Наде удается достать через бабушку билеты на театральную постановку для Алекс, Миши, Лены, Бори и Славы. Соломонов с американкой пропускают представление, а Женя не сдается в попытках начать отношения с Верой.
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