В 1 сезоне 5 серии сериала «Филфак» Соломонов изображает болезнь, чтобы помешать Лене и Боре переспать, и физкультурник берется лечить парня народными методами. Вера организует конкурс авторской песни, но в ее планы вновь вмешивается Гудков.