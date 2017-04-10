В 1 сезоне 17 серии сериала «Филфак» в университет прибывают студенты по обмену из разных стран. Соломонов неожиданно для Жени привлекает внимание американки Алекс, Рома заводит дружбу с корейцем из-за общих интересов, а Маша флиртует с шотландцем.