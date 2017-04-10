В 1 сезоне 14 серии сериала «Филфак» Соломонов отправляется в деревню для исследования народного творчества и случайно встречает Славу, приехавшего навестить бабушку. Лена помогает подруге Маше подготовиться к свиданию по скайпу.
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