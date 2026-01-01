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Награды и номинации «Вражда»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Period or Fantasy/Sci-Fi Hairstyling
Номинант
 Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
 Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
 Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Победитель
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Победитель
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Period/Fantasy Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie, or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Best International
Номинант
 Best International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
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