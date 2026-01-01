Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Награды и номинации «Вражда»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Period or Fantasy/Sci-Fi Hairstyling
Номинант
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Победитель
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Победитель
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Period/Fantasy Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie, or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
BAFTA 2018
Best International
Номинант
Best International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
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