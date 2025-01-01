Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Вражда
Сезоны
Вражда, список сезонов
Feud
18+
Год выпуска
2017
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
FX
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
10
голосов
8.3
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Вражда»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
5 марта 2017 - 23 апреля 2017
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
31 января 2024 - 13 марта 2024
Netflix безжалостно закрыл эти 3 сериала в 2025 году: зрители были недовольны, но кто их слушал
Угрозы Ишил отправлял вовсе не Мустафа: имя шантажиста раскрыли в 107 серии «Клювенного щербета»
«Челюсти» были хитом, но этот фильм молча переплюнул размах Спилберга: все из-за одного решения режиссера
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667