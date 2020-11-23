В 1 сезоне сериала «Фантом» главный герой Иван приходит в себя после длительного периода забытья. Оказывается, больше года он находится в психиатрической больнице. Иван не помнит, кто он такой и как оказался в этом месте. Но у него есть подозрения, что директор клиники скрывает какую-то важную информацию. Однако мужчина погибает, не успев ничего сказать. Вместе со своим соседом по палате Иван расследует его гибель, помогая органам правопорядка. В итоге именно ему удается найти предполагаемого убийцу.