Фантом 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Фантом
Фантом 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Фантом»

В 1 сезоне сериала «Фантом» главный герой Иван приходит в себя после длительного периода забытья. Оказывается, больше года он находится в психиатрической больнице. Иван не помнит, кто он такой и как оказался в этом месте. Но у него есть подозрения, что директор клиники скрывает какую-то важную информацию. Однако мужчина погибает, не успев ничего сказать. Вместе со своим соседом по палате Иван расследует его гибель, помогая органам правопорядка. В итоге именно ему удается найти предполагаемого убийцу. 

Список серий 1-го сезона сериала «Фантом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 ноября 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 ноября 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 декабря 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 декабря 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 декабря 2020
