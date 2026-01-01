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Михаил Химичев
Михаил Химичев Mikhail Khimichev
Киноафиша Персоны Михаил Химичев

Михаил Химичев

Mikhail Khimichev

Дата рождения
23 сентября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Брянск, Россия
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр

Биография Михаила Химичева

Родился 23 сентября 1979 года. Брянск, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Исчезающие следы 8.0
Исчезающие следы (2020)
Фантом 7.6
Фантом (2020)
Карьеристки 7.1
Карьеристки (2024)

Фильмография Михаила Химичева

Минута тишины 6.7
Минута тишины
драма, триллер, детектив 2025, Россия
Карьеристки 7.1
Карьеристки
комедия 2024, Россия
Успешный 6.4
Успешный
комедия 2024, Россия
Сто дорог
Сто дорог
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Если сердце дрогнет
Если сердце дрогнет
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Тонкая работа
Тонкая работа
мелодрама, мини-сериал 2022, Украина
Детективное агентство Мухича 5
Детективное агентство Мухича
комедия 2022, Россия
Честная игра 4.7
Честная игра
мелодрама, мини-сериал 2021, Украина
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Другие проекты Михаила Химичева
Мастер и Маргарита
12+

Мастер и Маргарита

Билеты
Ох уж эти мальчики
12+

Ох уж эти мальчики

Информация
Скандалисты
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Скандалисты

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