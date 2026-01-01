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Михаил Химичев
Mikhail Khimichev
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Персоны
Михаил Химичев
Михаил Химичев
Mikhail Khimichev
Дата рождения
23 сентября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Брянск, Россия
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Михаила Химичева
Родился 23 сентября 1979 года. Брянск, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
8.0
Исчезающие следы
(2020)
7.6
Фантом
(2020)
7.1
Карьеристки
(2024)
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6.7
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7.1
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комедия
2024, Россия
6.4
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комедия
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Сто дорог
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Если сердце дрогнет
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Тонкая работа
мелодрама, мини-сериал
2022, Украина
5
Детективное агентство Мухича
комедия
2022, Россия
4.7
Честная игра
мелодрама, мини-сериал
2021, Украина
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Другие проекты Михаила Химичева
12+
Мастер и Маргарита
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12+
Ох уж эти мальчики
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