В 1 сезоне сериала «Естественный отбор» события разворачиваются вокруг обычной русской девушки по имени Алиса. На пороге тридцатилетия она сталкивается со своим самым главным страхом — остаться в одиночестве. Именно по этой причине главная героиня упорно пытается хоть как-то «раскачать» свою жизнь: она активно знакомится с мужчинами в барах, ресторанах и дэйтинговых приложениях, но, как правило, у нее ничего не выходит. По ходу развития событий создатели «Естественного отбора» пытаются понять, почему же Алиса никак не может найти себе достойного партнера.