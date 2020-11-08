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Естественный отбор 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Естественный отбор
Киноафиша Сериалы Естественный отбор Сезоны Сезон 1

Естественный отбор 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Естественный отбор»

В 1 сезоне сериала «Естественный отбор» события разворачиваются вокруг обычной русской девушки по имени Алиса. На пороге тридцатилетия она сталкивается со своим самым главным страхом — остаться в одиночестве. Именно по этой причине главная героиня упорно пытается хоть как-то «раскачать» свою жизнь: она активно знакомится с мужчинами в барах, ресторанах и дэйтинговых приложениях, но, как правило, у нее ничего не выходит. По ходу развития событий создатели «Естественного отбора» пытаются понять, почему же Алиса никак не может найти себе достойного партнера.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Естественный отбор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Аквариум
Сезон 1 Серия 1
8 ноября 2020
У нас всё было
Сезон 1 Серия 2
9 ноября 2020
Кота тошнит
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2020
Наши все
Сезон 1 Серия 4
11 ноября 2020
Лисёнок
Сезон 1 Серия 5
12 ноября 2020
Не вовремя
Сезон 1 Серия 6
13 ноября 2020
Почему мы
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2020
Мне норм
Сезон 1 Серия 8
15 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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