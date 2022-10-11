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Естественный отбор 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Естественный отбор
Киноафиша Сериалы Естественный отбор Сезоны Сезон 3

Естественный отбор 18+
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Естественный отбор»

В 3 сезоне сериала «Естественный отбор» продолжается история о том, как главные герои идут по непростому пути взросления. Каждому из ребят придется научиться принимать самостоятельные решения и нести ответственность за свой выбор, справиться с эгоизмом, одержать победу над собственными комплексами. Напомним, в финале предыдущего сезона центральные персонажи – Володя и Алиса – приняли решение разойтись. В новых эпизодах станет известно, удастся ли им достичь взаимопонимания и прийти к компромиссу или же каждый пойдет по собственному пути. В одной из серий ожидается свадебное торжество.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Естественный отбор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
11 октября 2022
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
11 октября 2022
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
11 октября 2022
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
11 октября 2022
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
11 октября 2022
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
11 октября 2022
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
11 октября 2022
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
11 октября 2022
График выхода всех сериалов
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