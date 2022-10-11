В 3 сезоне сериала «Естественный отбор» продолжается история о том, как главные герои идут по непростому пути взросления. Каждому из ребят придется научиться принимать самостоятельные решения и нести ответственность за свой выбор, справиться с эгоизмом, одержать победу над собственными комплексами. Напомним, в финале предыдущего сезона центральные персонажи – Володя и Алиса – приняли решение разойтись. В новых эпизодах станет известно, удастся ли им достичь взаимопонимания и прийти к компромиссу или же каждый пойдет по собственному пути. В одной из серий ожидается свадебное торжество.