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Постер к сериалу Эль Сид
Постер к сериалу Эль Сид
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Эль Сид
Эль Сид (2020 - …) El Cid 16+
Год выпуска 2020
Страна Испания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Эль Сид» — многосерийная испанская драма, снятая в жанре исторического байопика. Действие разворачивается вокруг кастильского дворянина Родриго Диаса де Вивара — бесстрашного человека с большим сердцем. По ходу развития событий он становится не только прославленным воином средневековой Испании, но и настоящим народным героем. Однако его жизнь, несмотря на высокое происхождение, также полна испытаний и всевозможных тревог. К счастью, внутреннее благородство помогает Вивару не изменять собственным принципам.

Эль Сид - трейлер первого сезона
Эль Сид
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Карлос Бардем
Карлос Бардем
Хайме Олиас
Алисия Санс
Алисия Санс
Хайме Лорэнте
Хайме Лорэнте Ruy Díaz de Vivar / El Cid
Лусия Герерро
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Эль Сид - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 5 эпизодов
 
Эль Сид - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 5 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Эль Сид
Кадры из сериала
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