«Эль Сид» — многосерийная испанская драма, снятая в жанре исторического байопика. Действие разворачивается вокруг кастильского дворянина Родриго Диаса де Вивара — бесстрашного человека с большим сердцем. По ходу развития событий он становится не только прославленным воином средневековой Испании, но и настоящим народным героем. Однако его жизнь, несмотря на высокое происхождение, также полна испытаний и всевозможных тревог. К счастью, внутреннее благородство помогает Вивару не изменять собственным принципам.