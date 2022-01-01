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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Эль Сид
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Актеры сериала «Эль Сид»
Вся информация о сериале
Карлос Бардем
Carlos Bardem
Хайме Олиас
Jaime Olías
Алисия Санс
Alicia Sanz
Хайме Лорэнте
Jaime Lorente
Ruy Díaz de Vivar / El Cid
Лусия Герерро
Lucía Guerrero
Хосе Луис Гарсия Перес
José Luis García Pérez
Элиа Галера
Elia Galera
Франсиско Ортис
Francisco Ortiz
Пабло Альварес
Pablo Álvarez
Адриан Сальседо
Adrián Salzedo
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