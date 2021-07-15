Меню
Эль Сид 2020 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Эль Сид
Эль Сид Сезоны Сезон 2

El Cid 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Эль Сид»

Во 2 сезоне сериала «Эль Сид» многие начинают обвинять Руя в убийстве графа Леона Флайна. Однако он пытается доказать свою невиновность. В это же время Уррака узнает о том, что Руй и Химена влюблены друг в друга, в итоге он решает как-то использовать эту информацию в своих корыстных целях. Впоследствии Альфонсо старается уговорить Руя остаться вместе с ним. Взамен он предлагает ему брак с Хименой, но просит предать Санчо. Сам Руй никак не может выбрать между Аминой, к которой испытывает страсть, и Хименой, которая готовится вступить в брак с другим мужчиной.

6.8 IMDb
Список серий сериала Эль Сид
Сезон 1
Сезон 2
Обещания и искушения Promesas y tentaciones
Сезон 2 Серия 1
15 июля 2021
Бремя долга La carga del deber
Сезон 2 Серия 2
15 июля 2021
Ветер войны Viento de guerra
Сезон 2 Серия 3
15 июля 2021
Засада Emboscada
Сезон 2 Серия 4
15 июля 2021
Тропа ненависти El camino del odio
Сезон 2 Серия 5
15 июля 2021
