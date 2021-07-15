Во 2 сезоне сериала «Эль Сид» многие начинают обвинять Руя в убийстве графа Леона Флайна. Однако он пытается доказать свою невиновность. В это же время Уррака узнает о том, что Руй и Химена влюблены друг в друга, в итоге он решает как-то использовать эту информацию в своих корыстных целях. Впоследствии Альфонсо старается уговорить Руя остаться вместе с ним. Взамен он предлагает ему брак с Хименой, но просит предать Санчо. Сам Руй никак не может выбрать между Аминой, к которой испытывает страсть, и Хименой, которая готовится вступить в брак с другим мужчиной.