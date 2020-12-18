Меню
Эль Сид 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Эль Сид
Эль Сид Сезоны Сезон 1

El Cid 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эль Сид»

В 1 сезоне сериала «Эль Сид» история разворачивается в древние времена, когда испанские правители вели кровопролитные войны со своими врагами. Сюжет строится вокруг кастильского дворянина по имени Родриго Диас де Вивар. В шоу он представлен как человек благородной души и чистых помыслов. Кроме того, главный герой обладает бесстрашным нравом, поэтому он вступает в национальные войска и, как правило, оказывается в самом центре жестокого боя. За свои многочисленные заслуги Вивар становится настоящим испанским героем, вдохновляющим простых людей на великие свершения.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.8 IMDb
Список серий сериала Эль Сид
Сезон 1
Сезон 2
Заговор La conjura
Сезон 1 Серия 1
18 декабря 2020
Испытание Ordalía
Сезон 1 Серия 2
18 декабря 2020
Барака Baraka
Сезон 1 Серия 3
18 декабря 2020
Победитель Campeador
Сезон 1 Серия 4
18 декабря 2020
Искупление Expiación
Сезон 1 Серия 5
18 декабря 2020
