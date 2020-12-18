В 1 сезоне сериала «Эль Сид» история разворачивается в древние времена, когда испанские правители вели кровопролитные войны со своими врагами. Сюжет строится вокруг кастильского дворянина по имени Родриго Диас де Вивар. В шоу он представлен как человек благородной души и чистых помыслов. Кроме того, главный герой обладает бесстрашным нравом, поэтому он вступает в национальные войска и, как правило, оказывается в самом центре жестокого боя. За свои многочисленные заслуги Вивар становится настоящим испанским героем, вдохновляющим простых людей на великие свершения.