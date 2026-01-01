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Киноафиша Сериалы Эль Сид Места съёмок

Места и даты съемок сериала Эль Сид

Основные места съемок сериала Эль Сид

  • Альменар-де-Сория, провинция Сория, Кастилия и Леон, Испания
  • Калатанасор, Сория, Кастилья и Леон, Испания
  • Сарагоса, Арагон, Испания
  • Усеро, Сория, Кастилия и Леон, Испания
  • Коллегиальная церковь святого Исидора, Мадрид, Испания
  • Альмасан, провинция Сория, Кастилия и Леон, Испания
  • Дуруэло-де-ла-Сьерра, провинция Сория, Кастилия-и-Леон, Испания
  • Ла-Адрада, провинция Авила, Кастилия и Леон, Испания
  • Масегосо, Позальмуро, провинция Сория, Кастилия и Леон, Испания
  • Средневековый мост в Фриасе, провинция Бургос, Кастилия и Леон, Испания
  • Памятник природы Монте-Сантьяго, Бургос, Кастилия и Леон, Испания
  • Королевская коллегиальная церковь Сан-Исидоро, Леон, Кастилия и Леон, Испания
  • Испания
  • Сория, Кастилия и Леон, Испания
  • Замок Гуадамур, Толедо, Кастилия-Ла-Манча, Испания
  • Навалькарнеро, Мадрид, Испания
  • Агреда, Сория, Кастилия и Леон, Испания

Где снимали известные сцены

Улицы Султаната Сарагоса
Альбаррасин, Теруэль, Арагон, Испания
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Дворец в Султанате Сарагоса
Дворец Альхаферия, Сарагоса, Арагон, Испания
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