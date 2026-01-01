Основные места съемок сериала Эль Сид
- Альменар-де-Сория, провинция Сория, Кастилия и Леон, Испания
- Калатанасор, Сория, Кастилья и Леон, Испания
- Сарагоса, Арагон, Испания
- Усеро, Сория, Кастилия и Леон, Испания
- Коллегиальная церковь святого Исидора, Мадрид, Испания
- Альмасан, провинция Сория, Кастилия и Леон, Испания
- Дуруэло-де-ла-Сьерра, провинция Сория, Кастилия-и-Леон, Испания
- Ла-Адрада, провинция Авила, Кастилия и Леон, Испания
- Масегосо, Позальмуро, провинция Сория, Кастилия и Леон, Испания
- Средневековый мост в Фриасе, провинция Бургос, Кастилия и Леон, Испания
- Памятник природы Монте-Сантьяго, Бургос, Кастилия и Леон, Испания
- Королевская коллегиальная церковь Сан-Исидоро, Леон, Кастилия и Леон, Испания
- Испания
- Сория, Кастилия и Леон, Испания
- Замок Гуадамур, Толедо, Кастилия-Ла-Манча, Испания
- Навалькарнеро, Мадрид, Испания
- Агреда, Сория, Кастилия и Леон, Испания