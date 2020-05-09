Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Эль Сид
Киноафиша Сериалы Эль Сид Сезоны
Эль Сид (2020 - …), список сезонов El Cid 16+
Год выпуска 2020
Страна Испания
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Список сезонов сериала «Эль Сид»
Эль Сид - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 5 эпизодов
 
Эль Сид - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 5 эпизодов
 
Related video
Без помощи обошлись: правда о тратах семьи Ефремова вышла наружу
Без поддержки не обошлось: правда об успехе Гагариной раскрыта
Примирение с Меган Маркл не за горами: Елизавета II сделала первый шаг
Отказать не смогла: оскандалившаяся Бритни Спирс готовится к возвращению на сцену
Свадьба звезд в прямом эфире: вот что ждет россиян этим летом
Тутберидзе молчать не стала: назван главный признак лени фигуристок
«Сор из избы»: вот чем могла закончиться «Фабрика звезд» из-за романа Шульгина
Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет
«От Цискаридзе не зависит»: провалу «Сегодня вечером» нашлось объяснение
«Омолодилась вслед за мужем»: 33-летнюю жену Диброва подняли на смех
Без фотошопа и фильтров: 39-летнего Лазарева едва узнали
Приложение киноафиши