Во 2 сезоне сериала «Плохой доктор» Кристофер Данч выстраивает линию обороны против нападок коллег и пациентов. У них есть на руках все карты, чтобы лишить его практики и даже отправить за решетку. Хендерсон и Кирби делают все возможное, чтобы заставить Данча признаться в своих деяниях. Они находят неожиданного союзника в лице бывшего сотрудника клиники Кристофера. Но он оказывается крепким орешком и не сдается, несмотря на все угрозы. Кроме того, он открывает практику в еще одном штате, где о его темном прошлом пока никто не знает. Судебный процесс превращается в настоящее сражение не на жизнь, а на смерть.