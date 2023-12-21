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Плохой доктор 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Плохой доктор
Киноафиша Сериалы Плохой доктор Сезоны Сезон 2

Dr. Death
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Плохой доктор»

Во 2 сезоне сериала «Плохой доктор» Кристофер Данч выстраивает линию обороны против нападок коллег и пациентов. У них есть на руках все карты, чтобы лишить его практики и даже отправить за решетку. Хендерсон и Кирби делают все возможное, чтобы заставить Данча признаться в своих деяниях. Они находят неожиданного союзника в лице бывшего сотрудника клиники Кристофера. Но он оказывается крепким орешком и не сдается, несмотря на все угрозы. Кроме того, он открывает практику в еще одном штате, где о его темном прошлом пока никто не знает. Судебный процесс превращается в настоящее сражение не на жизнь, а на смерть.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Плохой доктор График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Как по волшебству Like Magic
Сезон 2 Серия 1
21 декабря 2023
Стоит ли рисковать Worth the Risk
Сезон 2 Серия 2
21 декабря 2023
Горизонт The Horizon
Сезон 2 Серия 3
21 декабря 2023
Паутинка Тарантелла Tarantela Telaraña
Сезон 2 Серия 4
21 декабря 2023
191
Сезон 2 Серия 5
21 декабря 2023
Туман The Fog
Сезон 2 Серия 6
21 декабря 2023
Использование в целях сострадания Compassionate Uses
Сезон 2 Серия 7
21 декабря 2023
Хирурги, бакалавры и мясники Surgeons, Bachelors and Butchers
Сезон 2 Серия 8
21 декабря 2023
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