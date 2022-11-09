Меню
Плохой доктор
Новости
Главную роль во втором сезоне сериала «Плохой доктор» сыграет Эдгар Рамирес
Актер воплотит печально известного итальянского хирурга по прозвищу «Чудо-человек».
Написать
9 ноября 2022 14:33
Стрим-сервис Peacock выпустил трейлер своих новых сериалов, которые выйдут в 2022 году
В нынешнем году пользователей ожидают новые сезоны хитов платформы, а также ряд амбициозных дебютов.
Написать
7 февраля 2022 15:53
Лечение наоборот: обзор сериала «Плохой доктор»
15 июля состоялась премьера детективного сериала о темных сторонах медицинской практики, основанного на реальных событиях. Киноафиша рассказывает, почему новый проект стоит внимания.
Написать
6 августа 2021 18:00
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
