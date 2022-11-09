Меню
Новости о сериале «Плохой доктор»

Новости о сериале «Плохой доктор» Вся информация о сериале
Главную роль во втором сезоне сериала «Плохой доктор» сыграет Эдгар Рамирес
Главную роль во втором сезоне сериала «Плохой доктор» сыграет Эдгар Рамирес Актер воплотит печально известного итальянского хирурга по прозвищу «Чудо-человек».
9 ноября 2022 14:33
Стрим-сервис Peacock выпустил трейлер своих новых сериалов, которые выйдут в 2022 году
Стрим-сервис Peacock выпустил трейлер своих новых сериалов, которые выйдут в 2022 году В нынешнем году пользователей ожидают новые сезоны хитов платформы, а также ряд амбициозных дебютов.
7 февраля 2022 15:53
Лечение наоборот: обзор сериала «Плохой доктор»
Лечение наоборот: обзор сериала «Плохой доктор» 15 июля состоялась премьера детективного сериала о темных сторонах медицинской практики, основанного на реальных событиях. Киноафиша рассказывает, почему новый проект стоит внимания.
6 августа 2021 18:00
