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Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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Плохой доктор
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Места и даты съемок сериала Плохой доктор
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Плохой доктор
Альбукерке, Нью-Мексико, США
Мориарти, Нью-Мексико, США
Где снимали известные сцены
второй сезон
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
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Даты съемок сериала Плохой доктор
16 октября 2020 - 22 марта 2021
5 декабря 2022
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