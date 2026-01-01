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Скоро в прокате «Скиталец 2»
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Актёры 2 сезона сериала «Декстер» (2007)
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Актеры сериала «Декстер»
Вся информация о сериале
Майкл С. Холл
Michael C. Hall
Dexter Morgan
Джули Бенц
Julie Benz
Rita Bennett
Дженнифер Карпентер
Jennifer Carpenter
Debra Morgan
Эрик Кинг
Erik King
C.S. Lee
Vince Masuka
Лорен Луна Велес
Luna Lauren Velez
Дэвид Зайас
David Zayas
Джеймс Римар
James Remar
Harry Morgan
Джеффри Пирсон
Geoffrey Pearson
Тони Амендола
Tony Amendola
Джудит Скотт
Judith Scott
ДжоБет Уильямс
JoBeth Williams
Кристиан Камарго
Christian Camargo
Брюс Уайтц
Bruce Weitz
Джонатан Бэнкс
Jonathan Banks
Джейми Мюррэй
Jaime Murray
Peter Macon
Сайлас Уэйр Митчелл
Silas Weir Mitchell
Марк Пеллегрино
Mark Pellegrino
Марго Мартиндейл
Margo Martindale
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