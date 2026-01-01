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Киноафиша Сериалы Декстер Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Декстер» (2007)

Актеры сериала «Декстер» Вся информация о сериале
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл Michael C. Hall
Dexter Morgan Джули Бенц
Джули Бенц Julie Benz
Rita Bennett Дженнифер Карпентер
Дженнифер Карпентер Jennifer Carpenter
Debra Morgan
Эрик Кинг Erik King
C.S. Lee
Vince Masuka
Лорен Луна Велес
Лорен Луна Велес Luna Lauren Velez
Дэвид Зайас
Дэвид Зайас David Zayas
Джеймс Римар
Джеймс Римар James Remar
Harry Morgan
Джеффри Пирсон Geoffrey Pearson
Тони Амендола Tony Amendola
Джудит Скотт Judith Scott
ДжоБет Уильямс
ДжоБет Уильямс JoBeth Williams
Кристиан Камарго
Кристиан Камарго Christian Camargo
Брюс Уайтц Bruce Weitz
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс Jonathan Banks
Джейми Мюррэй Jaime Murray
Peter Macon
Сайлас Уэйр Митчелл
Сайлас Уэйр Митчелл Silas Weir Mitchell
Марк Пеллегрино
Марк Пеллегрино Mark Pellegrino
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл Margo Martindale
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