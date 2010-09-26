В 7 сезоне 21 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Пол уверен, что Сьюзан травит его. Линетт с Томом невольно соревнуются за звание главы семьи, а Сьюзан пытается вернуть себе работу учительницы. Бри идет на свидание с детективом по имени Чак.
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