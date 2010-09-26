В 7 сезоне 9 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Пол купил еще несколько домов на улице, и его план стал очевиден для соседей: он хочет уничтожить репутацию Вистерия Лейн. Габи пытается оставить Грейс себе, а Сьюзан проводит время в компании Рене.
Related video
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Авторизация по e-mail