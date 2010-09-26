В 7 сезоне 9 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Пол купил еще несколько домов на улице, и его план стал очевиден для соседей: он хочет уничтожить репутацию Вистерия Лейн. Габи пытается оставить Грейс себе, а Сьюзан проводит время в компании Рене.