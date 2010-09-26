В 7 сезоне 2 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Бри случайно сбивает Хуаниту, девочка оказывается в больнице. Сьюзан смирилась с работой вебкам-моделью и начинает хорошо зарабатывать, а остальные жители знакомятся с женой Пола, Бет.
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