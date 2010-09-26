В 7 сезоне 20 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Сьюзан начинает ухаживать на Полом, не зная, что помогает Фелиции медленно его убивать. Бри пытается спасти свой дом от дочек Габриэль, а у Линетт и Тома начинаются серьезные проблемы в отношениях.
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