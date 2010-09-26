В 7 сезоне 17 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Пол запрещает пересаживать почку Бет, вопреки последней воли своей жены. Бри узнает, что Эндрю страдает алкогольной зависимостью. А Рене собирается устроить вечеринку несмотря ни на что.
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