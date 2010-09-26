В 7 сезоне 4 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» настоящая дочь Габриэль, Грейс, оказывается маленькой копией мамы. Между Бри и Рене появляется конкуренция из-за красавчика Кита, а постыдная работа Сьюзан перестает быть тайной.
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