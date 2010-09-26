В 7 сезоне 18 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Фелицию выпускают из тюрьмы, и она тут же приезжает жить к Полу, убеждая его, что все старое пора забыть. Карлос узнает правду о смерти своей мамы, а Том получает крупную сумму в качестве премии.
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