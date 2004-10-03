В 1 сезоне 15 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Бри находит презерватив и хочет провести с Энди разговор на тему секса, но оказалось, что он принадлежит Даниэль. Друг Джона начинает шантажировать Габи, а Сьюзан сомневается насчет Майка.
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