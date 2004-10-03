В 1 сезоне 17 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Майк рассказывает Сьюзан всю правду о себе. Эндрю выходит из-под контроля, и Бри отправляет его в лагерь для хулиганов. А мать Карлоса приходит в себя, но в итоге все равно умирает.
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