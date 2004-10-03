В 1 сезоне 10 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Сьюзан узнает, что Джулия все это время прятала Зака у них дома. Габи прячет ценные вещи, пока их не конфисковали из-за ареста Карлоса. А Бри случайно узнает, с кем ей давно изменяет муж.