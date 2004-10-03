В 1 сезоне 2 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Бри уговаривает мужа попробовать восстановить брак с помощью психолога. Габриэль с ужасом осознает, что Джон в нее влюблен. А Линетт следует ужасному совету Марты, чтобы приструнить своих детей.
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