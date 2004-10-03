В 1 сезоне 21 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» мама Сьюзан соглашается выйти замуж за Морти, а Карлос уверяет Габи в том, что противозачаточные таблетки ей заменила Хуанитта. Тем временем Сьюзан узнает еще кое что о Майке.
Related video
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail