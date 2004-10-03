В 1 сезоне 23 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Рекс оказывается в тяжелом состоянии в больнице, а Зак нападает на Фелицию. В то же время по соседству поселяется новая семья Эпплвайтов. И в конце концов, секрет семьи Янг оказывается раскрыт.