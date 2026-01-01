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Фильмография
Кэти Кира Кларк
Kathy Kiera Clarke
Киноафиша
Персоны
Кэти Кира Кларк
Кэти Кира Кларк
Kathy Kiera Clarke
Дата рождения
4 мая 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.4
Девчонки из Дерри
(2018)
6.4
Призраки прошлого
(2021)
5.9
Бледный конь
(2020)
Фильмография Кэти Киры Кларк
6.4
Призраки прошлого
драма, криминал, триллер
2021, Великобритания
5.9
Бледный конь
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2020, Великобритания
8.4
Девчонки из Дерри
комедия
2018, Великобритания
5.9
Вишневая бомба
Cherrybomb
драма, триллер
2009, Великобритания
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