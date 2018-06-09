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Постер к сериалу Девчонки из Дерри
Киноафиша Сериалы Девчонки из Дерри Сезоны
Девчонки из Дерри (2018 - 2022), список сезонов Derry Girls 18+
Год выпуска 2018
Страна Великобритания
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Channel 4
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Девчонки из Дерри»
Девчонки из Дерри - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Девчонки из Дерри - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 6 эпизодов
 
Девчонки из Дерри - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 7 эпизодов
 
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