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Девчонки из Дерри 2018 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Девчонки из Дерри
Киноафиша Сериалы Девчонки из Дерри Сезоны Сезон 3
Derry Girls 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Девчонки из Дерри»

В 3 сезоне сериала «Девчонки из Дерри» завершается увлекательная история ирландской девушки Эрин и ее подруг. На дворе 1994 год, и в стране продолжаются опасные политические волнения. Однако главные герои истории – обычные подростки. Несмотря на повисшую в воздухе неопределенность и страх за будущее своего государства, они нуждаются в любви, вечеринках и рок-концертах. Орла, Клэр и Мишель во всем поддерживают Эрин. Также вместе с ними проводит время юный Джеймс, переселившийся из Англии. Вместе они слушают «Нирвану» и «The Cranberries», смотрят «Секретные материалы» и строят планы на жизнь.

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 20 голосов
8.5 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Девчонки из Дерри»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Накануне вечером The Night Before
Сезон 3 Серия 1
12 апреля 2022
Это дело The Affair
Сезон 3 Серия 2
19 апреля 2022
Незнакомец в поезде Stranger on a Train
Сезон 3 Серия 3
26 апреля 2022
Преследующий The Haunting
Сезон 3 Серия 4
3 мая 2022
Воссоединение The Reunion
Сезон 3 Серия 5
10 мая 2022
Хэллоуин Halloween
Сезон 3 Серия 6
17 мая 2022
Соглашение The Agreement
Сезон 3 Серия 7
18 мая 2022
График выхода всех сериалов
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