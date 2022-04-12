В 3 сезоне сериала «Девчонки из Дерри» завершается увлекательная история ирландской девушки Эрин и ее подруг. На дворе 1994 год, и в стране продолжаются опасные политические волнения. Однако главные герои истории – обычные подростки. Несмотря на повисшую в воздухе неопределенность и страх за будущее своего государства, они нуждаются в любви, вечеринках и рок-концертах. Орла, Клэр и Мишель во всем поддерживают Эрин. Также вместе с ними проводит время юный Джеймс, переселившийся из Англии. Вместе они слушают «Нирвану» и «The Cranberries», смотрят «Секретные материалы» и строят планы на жизнь.