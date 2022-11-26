Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Девчонки из Дерри
Новости
Новости о сериале «Девчонки из Дерри»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Девчонки из Дерри»
Вся информация о сериале
7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов
Звезды из Ирландии, подарившие нам таких культовых персонажей как Томас Шелби, Джеймс Бонд и Полумна Лавгуд.
Написать
26 ноября 2022 12:00
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье
На этой неделе стриминги предлагают разгадать тайны старого пансиона, поехать с Данилой Козловским и Александром Петровым в Петербург, саботировать свадьбу средневековой принцессы и отразить нападки зомби.
Написать
7 октября 2022 15:00
Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Если вам нравится тонкий юмор, нередко щедро сдобренный едким сарказмом и шутками чернее ночи, советуем обратить внимание на эти проекты.
Написать
22 сентября 2022 12:00
10 исторических проектов Netflix для тех, кому понравились «Бриджертоны»
В ожидании второго сезона популярного шоу Киноафиша подготовила подборку из 5 фильмов и 5 сериалов, которые погрузят вас в далёкое и не очень прошлое, познакомят с эпохой балов и светских интриг, а также заставят сопереживать взрослеющим героиням.
Написать
3 февраля 2021 12:00
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667