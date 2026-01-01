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Киноафиша Сериалы Девчонки из Дерри Места съёмок

Места и даты съемок сериала Девчонки из Дерри

Где снимали известные сцены

на натуре
Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
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на натуре
Лондондерри, Северная Ирландия, Великобритания
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Дом Эрин
Нью-Барнсли-парк, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
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на натуре
Колледж Хантерхаус, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
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на натуре
Берт, графство Донегал, Ирландия
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на натуре
графство Донегал, Ирландия
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прогулка от дома Эрин
ул. Лаймвуд, Лондондерри, Северная Ирландия, Великобритания
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на натуре
Северная Ирландия, Великобритания
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на натуре
графство Лондондерри, Северная Ирландия, Великобритания
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на натуре
Ирландия
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