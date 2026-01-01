Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне

Скажете это гаишнику – 45 000 рублей вместе с правами улетят в трубу: 3 коварные фразы

Вот как чистили серебро хозяйки в СССР: средство копеечное, а результат отличный – теперь всегда так делаю

В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»

«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне

Все сходят с ума от «Невского», но из-за этой пикантной роли Васильева могут сильно удивиться: сериал наделал немало шума

Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам

Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер

«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах

«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга