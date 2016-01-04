В 1 сезоне 12 серии сериала «Сыр в мышеловке» Хон Соль понимает, что Ю Чон всё ещё не может откровенно говорить с ней о его истинных эмоциях. Ин Хо вспоминает, как пять лет назад после концерта получил травму левой руки из-за лучшего друга.