В 1 сезоне 12 серии сериала «Сыр в мышеловке» Хон Соль понимает, что Ю Чон всё ещё не может откровенно говорить с ней о его истинных эмоциях. Ин Хо вспоминает, как пять лет назад после концерта получил травму левой руки из-за лучшего друга.
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