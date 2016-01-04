В 1 сезоне 16 серии сериала «Сыр в мышеловке» из-за аварии Хон Соль доставляют в больницу в критическом состоянии. Ю Чону приходится принять важное решение, а Ин Хо пытается поддержать старшую сестру, которая оказывается в психиатрической клинике.
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