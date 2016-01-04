В 1 сезоне 5 серии сериала «Сыр в мышеловке» Ю Чон пытается быть хорошим бойфрендом, однако не может рассказать девушке о былой дружбе с Ин Хо. Хон Соль неожиданно обнаруживает, почему аспирант из деканата затаил на неё глубокую обиду.