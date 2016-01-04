В 1 сезоне 3 серии сериала «Сыр в мышеловке» Хон Соль приходится самостоятельно работать над общим проектом по менеджменту из-за безответственных одногруппников. Отец Ю Чона приглашает Ин Хо и его старшую сестру на семейный ужин.
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