В 1 сезоне 10 серии сериала «Сыр в мышеловке» Мин Су пытается пережить публичное унижение. Ын Тхэк и Бо Ра продолжают собирать доказательства сталкинга Ён Гона, а Ин Хо получает конструктивную критику от профессора и влюбляется в Хон Соль.