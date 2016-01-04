В 1 сезоне 10 серии сериала «Сыр в мышеловке» Мин Су пытается пережить публичное унижение. Ын Тхэк и Бо Ра продолжают собирать доказательства сталкинга Ён Гона, а Ин Хо получает конструктивную критику от профессора и влюбляется в Хон Соль.
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