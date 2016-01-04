В 1 сезоне 2 серии сериала «Сыр в мышеловке» Ю Чон помогает со сдачей доклада Хон Соль, у которой сломался ноутбук. Девушка начинает думать, что ошиблась с выводами об однокурснике, а Ин Хо отправляется в университет, чтобы найти старого друга.