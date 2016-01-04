В 1 сезоне 11 серии сериала «Сыр в мышеловке» Ин Ха специально закатывает истерику в университете, чтобы унизить Ён Гона. Хон Соль мирится с парнем после ссоры с родителями. Ю Чон обнаруживает, что девушка проводит больше времени с Ин Хо, чем с ним.