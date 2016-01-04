В 1 сезоне 15 серии сериала «Сыр в мышеловке» Ким Сан Чоль проваливает собеседование в компании с подачи Ю Чона. Ин Хо обращается в клинику из-за болей в руке, а Ин Ха рассказывает председателю Ю об отношениях его наследника с Хон Соль.
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