В 1 сезоне 15 серии сериала «Сыр в мышеловке» Ким Сан Чоль проваливает собеседование в компании с подачи Ю Чона. Ин Хо обращается в клинику из-за болей в руке, а Ин Ха рассказывает председателю Ю об отношениях его наследника с Хон Соль.