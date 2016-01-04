В 1 сезоне 6 серии сериала «Сыр в мышеловке» Ин Хо замечает по ТВ своего бывшего преподавателя по фортепиано и решает покинуть Сеул из-за долгов. Хон Соль неожиданно встречает одногруппника, который преследовал её на втором курсе.
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